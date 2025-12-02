Haberler

Bilecik'te bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

Güncelleme:
Bilecik'te çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Merkez İstiklal Mahallesi Şehitler Parkı mevkisinde, Fırat Y. ile H.K.A. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.K.A. ve Fırat Y. bıçakla birbirlerini yaraladı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, ağır yaralanan Fırat Y'yi Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine, H.K.A'yı ise Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kaynak: AA / Uğur Baklacı - Güncel
