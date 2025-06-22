Bilecik'te Bıçaklı Kavga: 1 Ölü

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Bilecik'te bir miras anlaşmazlığı yüzünden çıkan bıçaklı kavgada, O.G. (27) halasının eşi Veli Yetim'i bıçakla yaraladı. Hastaneye kaldırılan Yetim, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. O.G. ise olayın ardından kayıplara karıştı.

Bilecik'te bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, İsmetpaşa Mahallesi'nde O.G. (27) ile halasının eşi Veli Yetim arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine O.G, Yetim'i bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yetim, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan O.G'nin kullandığı araç, merkeze bağlı Bahçecik köyü yakınlarındaki ormanlık alanda terk edilmiş olarak bulundu.

O.G'nin yakalanmasına yönelik polis ve jandarma ekiplerinin çalışması sürüyor.

Tartışmanın miras meselesi nedeniyle çıktığı iddia edildi.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel
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