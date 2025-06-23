Bilecik'te Bıçaklı Cinayet: Zanlı Tutuklandı

Bilecik'te, bir kişiyi bıçakla öldürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı.

Bıçaklı kavganın ardından olay yerinden kaçan O.G (27), polis ve jandarma ekiplerince merkeze bağlı Kavaklı köyünde cinayette kullandığı iddia edilen bıçakla yakalandı.

Gözaltına alınan O.G, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Olay

O.G, kent merkezindeki İsmetpaşa Mahallesi'nde oturan halasının eşi Veli Yetim ile tartışmıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine O.G, Yetim'i bıçakla sırtından yaralamıştı.

Ambulansla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Yetim, buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Olayın ardından kaçan O.G'nin kullandığı otomobil, merkeze bağlı Bahçecik köyü yakınlarındaki ormanlık alanda terk edilmiş halde bulunmuştu.