Bilecik'te Bıçaklı Cinayet: Zanlı Tutuklandı

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Bilecik'te bir kişiyi bıçakla öldürdüğü öne sürülen O.G., polis ve jandarma ekiplerince yakalanarak tutuklandı. Olay, O.G. ile halasının eşi Veli Yetim arasında çıkan tartışma sonrasında gerçekleşti.

Bilecik'te, bir kişiyi bıçakla öldürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı.

Bıçaklı kavganın ardından olay yerinden kaçan O.G (27), polis ve jandarma ekiplerince merkeze bağlı Kavaklı köyünde cinayette kullandığı iddia edilen bıçakla yakalandı.

Gözaltına alınan O.G, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Olay

O.G, kent merkezindeki İsmetpaşa Mahallesi'nde oturan halasının eşi Veli Yetim ile tartışmıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine O.G, Yetim'i bıçakla sırtından yaralamıştı.

Ambulansla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Yetim, buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Olayın ardından kaçan O.G'nin kullandığı otomobil, merkeze bağlı Bahçecik köyü yakınlarındaki ormanlık alanda terk edilmiş halde bulunmuştu.

Kaynak: AA / Atahan Gezer - Güncel
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