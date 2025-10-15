Haberler

Bilecik'te Beyaz Baston Farkındalığı İçin Yürüyüş Düzenlendi

Bilecik Altı Nokta Körler Derneği, 15 Ekim Dünya Beyaz Baston Körler ve Güvenlik Günü dolayısıyla farkındalık yürüyüşü gerçekleştirdi. Dernek Başkanı Çiler Kocaman, yürüyüş sonrası engelli bireylerin toplumsal yaşamda daha fazla görünür olması için çağrıda bulundu.

Kocaman, Beşiktaş Mahallesi'nde gerçekleştirdiği yürüyüşün ardından yaptığı açıklamada, yollarda, kaldırımlarda, çarşıda, pazarda, toplumsal yaşamın sürdüğü her alanda elinde beyaz bastonla yürüyen görme engelli kişilere rastlanabileceğini ifade etti.

Ellerindeki beyaz bastonun kendilerinin gözü, yol arkadaşı, rehberi ve kılavuzu olduğunu ifade eden Kocaman, şunları kaydetti:

"Biz onun sayesinde rahatlıkla yürür, engelleri aşar ve gideceğimiz yere bağımsız ve güvenlik bir biçimde ulaşırız. Dileğimiz yollarda, kalabalık yerlerde elinde beyaz bastonu olan kişilere rastladığınızda yanına yaklaşıp kendinizi tanıtarak yardıma ihtiyacı olup olmadığını sormanızdır. Yardım istemesi halinde onun kolunuza girmesini ya da dirseğinizden tutmasını sağlayarak, yarım adım önden yürüyüp gitmek istediği yere kadar yardımcı olmanızdır. Eğer sürücüyseniz yola inen beyaz bastonlu birini gördüğünüzde yasanın da emrettiği gibi yavaşlamalı, gerekirse durmalısınız. Önceliğin beyaz bastonlu yayaya ait olduğunu bilmelisiniz. Diğer yandan yollarımız, kaldırımlarımız, sosyal donatı alanlarımız maalesef çukurlarla, mantarlarla, kazık ve zincirlerle adeta ölüm tuzağı gibi. Kent yetkililerini, belediyeleri bu tür engelleri ortadan kaldırarak mekanları herkes için erişilebilir hale getirmeye davet ediyoruz."

