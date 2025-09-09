Bilecik'te Beton Mikseri Otomobile Çarptı
Bilecik'te bir beton mikserinin otomobile çarptığı kaza, başka bir aracın kamera kaydı ile görüntülendi. Kazada araçlarda hasar meydana geldi.
Bilecik'te beton mikserinin otomobile çarptığı kaza, başka bir araçtaki kamera tarafından kaydedildi.
Organize Sanayi istikametinden merkez istikametine seyir halindeki beton mikseri, Atatürk Bulvarı'nda aracın sağında ilerleyen bir otomobile çarptı.
Arkadan gelen başka bir otomobilin araç içi kamerasınca kaydedilen kazada araçlarda hasar oluştu.
