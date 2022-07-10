Bilecik'te belediye ekiplerince su baskınları sonrası çalışma yapıldı
AA - Yavuz Emrah Sever - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Bilecik'te etkili olan şiddetli yağış ve fırtına sonrası belediye ekiplerince su baskınlarından etkilenen bölgelerde çalışma başlatıldı.
Bilecik'te etkili olan şiddetli yağış ve fırtına sonrası belediye ekiplerince su baskınlarından etkilenen bölgelerde çalışma başlatıldı.
Belediyeden yapılan açıklamada, evlerini su basan, yardım ihtiyacı bulunan vatandaşlar için belediye personellerinin sahada görev yaptığı belirtildi.
Çalışmaları Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı ve Başkan Yardımcısı Hüseyin Yıldız'ın da takip ederek mağduriyet yaşayan vatandaşlarla görüştükleri ifade edildi.
AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel