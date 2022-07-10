Bilecik'te belediye ekiplerince su baskınları sonrası çalışma yapıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bilecik'te belediye ekiplerince su baskınları sonrası çalışma yapıldı

AA - Yavuz Emrah Sever - Güncel
 - Güncelleme:
Bilecik'te belediye ekiplerince su baskınları sonrası çalışma yapıldı

Bilecik'te etkili olan şiddetli yağış ve fırtına sonrası belediye ekiplerince su baskınlarından etkilenen bölgelerde çalışma başlatıldı.

Bilecik'te etkili olan şiddetli yağış ve fırtına sonrası belediye ekiplerince su baskınlarından etkilenen bölgelerde çalışma başlatıldı.

Belediyeden yapılan açıklamada, evlerini su basan, yardım ihtiyacı bulunan vatandaşlar için belediye personellerinin sahada görev yaptığı belirtildi.

Çalışmaları Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı ve Başkan Yardımcısı Hüseyin Yıldız'ın da takip ederek mağduriyet yaşayan vatandaşlarla görüştükleri ifade edildi.

AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel

Fırtına Bilecik su Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title