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Bilecik'te bayramlaşma töreni düzenlendi

Bilecik'te bayramlaşma töreni düzenlendi

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Bilecik Valiliği tarafından organize edilen programda protokol üyeleri ile vatandaşlar bayramlaştı.

Bilecik Valiliği tarafından organize edilen programda protokol üyeleri ile vatandaşlar bayramlaştı.

Valilik'te gerçekleştirilen programa, Vali Vekili Akgün Corav, AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Belediye Başkan Vekili Hüseyin Yıldız, İl Jandarma Komutanı Muzaffer Sandal, İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur, daire müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile çok sayıda kişi katıldı.

Programda konuşan Vali Vekili Corav, "Bayramlar insanlarımızın kaynaştığı gündür. Tabii burukluğumuz var, 6 Şubat'ta deprem yaşadık. İyi bayramlar diliyorum." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel

Bilecik Valiliği Milletvekili Selim Yağcı Bilecik Güncel Haberler

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