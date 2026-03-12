Bilecik'te bayram öncesi şehit mezarlarının bakım ve onarımı yapılıyor

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, Ramazan Bayramı öncesi şehit mezarlarında genel temizlik yapılarak, onarım gerektiren kabirler tespit edildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, Ramazan Bayramı öncesi 81 ildeki şehit mezarlarında bakım, onarım ve genel temizlik için çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan ve müdürlük personeli, Şehir Mezarlığı'nda şehit kabirlerini ziyaret etti.

İlhan, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, gelecek nesillere, kahramanların hatırasını en temiz ve en vakur haliyle aktarmak boyunlarının borcu olduğunu ifade etti.

Şehitleri toprağa sadece emanet ettiklerini, onların hatırasını, fedakarlığını ve bıraktıkları büyük mirası daima yüreklerinde taşıdıklarını aktaran İlhan, "Bu şehitlikler, aziz milletimizin bağımsızlık sevdasının ve asırlara damga vuran şanlı tarihimizin abideleridir. Her biri, imanla yoğrulmuş cesaretin, vatan uğruna verilen fedakarlığın, milletimizin sarsılmaz iradesinin ve istiklal aşkının ebedi nişanesidir." dedi.