Bilecik'te bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
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Bilecik'te otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Bilecik'te otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
İbrahim D. yönetimindeki 11 ABP 132 plakalı otomobil 1. Organize Kavşağı'nda direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Çevredekilerin ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA / Uğur Baklacı - Güncel