Üye Girişi
Haberi Paylaş
Bilecik'te bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Bilecik'te bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Güncel Haberler

Bilecik'te otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Bilecik'te otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

İbrahim D. yönetimindeki 11 ABP 132 plakalı otomobil 1. Organize Kavşağı'nda direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Çevredekilerin ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Uğur Baklacı - Güncel

Bilecik Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title