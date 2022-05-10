Bilecik'te bariyere çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

BİLECİK (AA) - Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi.

Mehmet Ali Altunç (56) yönetimindeki 56 AAD 557 plakalı otomobil, Bozüyük- Bilecik kara yolunun Kurtköy mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyere çarptı.

Kazada yaralanan Altunç, olay yerine çağrılan AFAD ve 112 Acil Servis ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılarak Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralı sürücü, hastanede yapılan müdahaleye karşın kurtarılamadı.