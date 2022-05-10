Bilecik'te bariyere çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti - Haberler

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Bilecik'te bariyere çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

AA - Muhsin Arslan - Güncel
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Bilecik'te bariyere çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi.

BİLECİK (AA) - Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi.

Mehmet Ali Altunç (56) yönetimindeki 56 AAD 557 plakalı otomobil, Bozüyük- Bilecik kara yolunun Kurtköy mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyere çarptı.

Kazada yaralanan Altunç, olay yerine çağrılan AFAD ve 112 Acil Servis ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılarak Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralı sürücü, hastanede yapılan müdahaleye karşın kurtarılamadı.

AA / Muhsin Arslan - Güncel

Otomobil, Bilecik, Güncel, Haberler

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