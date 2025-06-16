Bilecik'te Balkonundan Düşen Emekli Öğretmen Hayatını Kaybetti

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Pazaryeri ilçesinde, evinin balkonundan düşerek ağır yaralanan emekli matematik öğretmeni Veli Sarıoğlu, hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Sarıoğlu'nun birçok şiir kitabı da bulunmaktaydı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde 3 Haziran'da evinin balkonundan düşerek ağır yaralanan emekli öğretmen hayatını kaybetti.

Doğanlar Mahallesi 902 Sokak'taki evinin balkonunda dengesini kaybedip 5 metre yükseklikten düşerek yaralanan emekli öğretmen Veli Sarıoğlu (73), hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Emekli matematik öğretmeninin birçok şiir kitabının da bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / İbrahim ÖZTOSUN - Güncel
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