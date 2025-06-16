Bilecik'te Balkonundan Düşen Emekli Öğretmen Hayatını Kaybetti
Pazaryeri ilçesinde, evinin balkonundan düşerek ağır yaralanan emekli matematik öğretmeni Veli Sarıoğlu, hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Sarıoğlu'nun birçok şiir kitabı da bulunmaktaydı.
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde 3 Haziran'da evinin balkonundan düşerek ağır yaralanan emekli öğretmen hayatını kaybetti.
Doğanlar Mahallesi 902 Sokak'taki evinin balkonunda dengesini kaybedip 5 metre yükseklikten düşerek yaralanan emekli öğretmen Veli Sarıoğlu (73), hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Emekli matematik öğretmeninin birçok şiir kitabının da bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / İbrahim ÖZTOSUN - Güncel