Bilecik'te Balkondan Düşen Kişi Yaralandı
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, balkondan dengesini kaybederek düşen V.S. yaralandı. Yaklaşık 5 metre yükseklikten düşen kişi, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı ve durumunun ağır olduğu belirtildi.
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde balkondan düşen kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Doğanlar Mahallesi 902 Sokak'taki evinin balkonunda dengesini kaybeden V.S. yaklaşık 5 metre yükseklikten düştü.
Durumu gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Olayyal ilgili çalışma başlatıldı.
Kaynak: AA / İbrahim ÖZTOSUN - Güncel