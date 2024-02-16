Bilecik'te Bağımlılıkla Mücadelede Okul ve Ailenin Rolü Konulu Veli Akademisi Düzenlendi

Bilecik Eğitimde Nitelik ve Vizyon Programı (BİL-EN) kapsamında "Bağımlılıkla Mücadelede Okul ve Ailenin Rolü" konulu veli akademisi düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, okul idarecileri ile öğretmen ve öğrencilere yönelik gerçekleştirilen etkinlikte, Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Kaymakamı Ömer Ulu tarafından veliler bilgilendirildi.

Ulu, programda, madde bağımlılığında ailenin rolü ile öğretmen ve yöneticilerin görevlerini anlattı.