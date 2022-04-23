Bilecik'te 'Ayva Çiçeği' bisiklet turu düzenlendi

BİLECİK (AA) - Bilecik Belediyesi, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ile Bisikletliler Derneği Bilecik Temsilciliği iş birliğinde "Ayva Çiçeği" adlı bisiklet etkinliği gerçekleştirildi.

Bisikletli ulaşımın artırılması ve doğanın korunmasına yönelik farkındalığın sağlanması amacıyla Cumhuriyet Meydanı önünde pedal basmaya başlayan bisikletliler, burada gösteri yaptıktan sonra belirlenen güzergahta tur attı.

Etkinlikte, bisiklet kullanımının faydalarının yanı sıra bisiklet kullanırken uyulması gereken kurallar anlatıldı.

Bisiklet antrenörü Hakan Yavuz, yaptığı açıklamada, "Amacımız hem bisiklet kullanımını artırmak hem de ilimizin güzelliklerini ve tarihi yerlerini bisikletle gezerek anlatmak ve göstermektir. Aynı zamanda turistik alanların bisiklet ile de gezilebileceğini göstermektir. Bir diğer önemli hedefimiz de trafikte bisikletlilerin de olduğu bilincini oluşturmaktır." ifadesini kullandı.