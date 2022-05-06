Bilecik'te ayılar kent merkezi yakınındaki arı kovanlarına zarar verdi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bilecik'te ayılar kent merkezi yakınındaki arı kovanlarına zarar verdi

AA - Harun Reşit Kaymaz - Güncel
 - Güncelleme:
Bilecik'te ayılar kent merkezi yakınındaki arı kovanlarına zarar verdi

Bilecik'te ayılar, kent merkezi yakınında arazide bulunan 10 arı kovanını parçaladı.

BİLECİK (AA) - Bilecik'te ayılar, kent merkezi yakınında arazide bulunan 10 arı kovanını parçaladı.

500 Evler mevkisinde 10 yıldır arıcılık yapan Fevzi Can, araziyi kontrol etmeye gittiğinde, kovanlarının tamamının ve bahçesinin talan edildiğini gördü.

Can, gazetecilere, demir tellerle çevrili bahçesindeki kovanlarına ayıların zarar verdiğini söyledi.

Bu bölgede ayıların ayak izlerini gördüğünü belirten Can, "Şehir merkezine ve insanlara yakın olduğu için böyle bir şey beklemiyorduk. Tüm kovanları parçalamış ve içi dolu 10 kovandaki balları da yemişler. Zararımız büyük. Moralimiz çok bozuldu, bu bizim ekmek teknemiz." dedi.

AA / Harun Reşit Kaymaz - Güncel

Fevzi Can, Bilecik, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title