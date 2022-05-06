Bilecik'te ayılar kent merkezi yakınındaki arı kovanlarına zarar verdi

BİLECİK (AA) - Bilecik'te ayılar, kent merkezi yakınında arazide bulunan 10 arı kovanını parçaladı.

500 Evler mevkisinde 10 yıldır arıcılık yapan Fevzi Can, araziyi kontrol etmeye gittiğinde, kovanlarının tamamının ve bahçesinin talan edildiğini gördü.

Can, gazetecilere, demir tellerle çevrili bahçesindeki kovanlarına ayıların zarar verdiğini söyledi.

Bu bölgede ayıların ayak izlerini gördüğünü belirten Can, "Şehir merkezine ve insanlara yakın olduğu için böyle bir şey beklemiyorduk. Tüm kovanları parçalamış ve içi dolu 10 kovandaki balları da yemişler. Zararımız büyük. Moralimiz çok bozuldu, bu bizim ekmek teknemiz." dedi.