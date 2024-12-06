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Bilecik'te Atatürk'ün İlk Gelişinin 104. Yılı Kutlandı

Bilecik'te Atatürk'ün İlk Gelişinin 104. Yılı Kutlandı
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Bilecik'te Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kente ilk gelişinin 104'üncü yılı, çeşitli etkinliklerle kutlandı. Programda saygı duruşu, İstiklal Marşı, şiirler ve halk oyunları gösterileri yer aldı. Vali Aygöl, Atatürk ve Kurtuluş Savaşı kahramanlarını anarak bu mirası gelecek nesillere aktarmanın önemine vurgu yaptı.

Bilecik'te Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kente ilk gelişinin 104'üncü yılı, Bilecik Mülakatı'nın canlandırılmasıyla kutlandı.

Bilecik Garı'ndaki kutlama programı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Öğrenciler tarafından şiirler okundu.

Vali Şefik Aygöl, burada yaptığı konuşmada, Bilecik Mülakatı'nın, Milli Mücadele tarihinin mihenk taşlarından olduğunu belirterek, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Kurtuluş Savaşı'mızın tüm kahramanlarını saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. Bu değerli mirası gelecek nesillere aktarmak hepimizin sorumluluğudur." dedi.

Halk oyunları gösterisinin ardından Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Taner Bilgin, "Milli Mücadele'de Bir Dönüm Noktası: Bilecik" başlıklı sunum yaptı.

Etkinlik, Bilecik Garı'nda gerçekleştirilen Bilecik Mülakatı'nın canlandırılması ve Atatürk'ün Bilecik'e Teşrifleri ve Bilecik Mülakatı'nın 104'üncü Yıl Dönümü isimli serginin gezilmesiyle sona erdi.

Programa, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ferdi Erbakıcı, İl Emniyet Müdür Vekili Kubilay Yıldız, İl Genel Meclisi Başkanı Ramazan Kurtulmuş, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel
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