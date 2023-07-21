Bilecik'te At Çiftliğinde Yangın Çıktı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde tadilat yapılan at çiftliğinde çıkan yangında çiftlik evi, kamyonet ve ahırlar kullanılamaz hale geldi. Dumandan etkilenen bir işçi hastaneye kaldırıldı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde tadilat yapılan at çiftliğinde yangın çıktı.

Arapdede köyü kırsal bölgesinde Serhat Akbaş'a ait at çiftliğinde yapılan tadilat esnasında oluşan kıvılcımlar nedeniyle yangın çıktı. Saman balyalarının tutuşmasıyla başlayan yangında çiftlik evi, kamyonet ve atların bulunduğu ahırlar kullanılamaz hale geldi. Atlar, çiftlikte çalışanlar tarafından çıkartılırken dumandan etkilenen bir işçi, 112 Acil Servis ekipleri tarafından müdahale edildikten sonra Pazaryeri Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yangına, Pazaryeri Belediyesi İtfaiye ekipleri, Pazaryeri Orman Bölge ve Bozüyük Orman Bölge ekipleri müdahale etti. Yangın haberi alan Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin'de olay yerine gelerek çiftlik sahibi Serhat Akbaş'a geçmiş olsun dileklerinde bulundu. - BİLECİK