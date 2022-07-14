Bilecik'te aşırı yağıştan etkilenenlere nakdi destek sağlandı - Haberler

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Bilecik'te aşırı yağıştan etkilenenlere nakdi destek sağlandı

AA - Yavuz Emrah Sever - Güncel
Bilecik'te aşırı yağıştan etkilenenlere nakdi destek sağlandı

AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, kentte etkili olan aşırı yağışlardan olumsuz etkilenen 52 vatandaşa nakdi destek sağlandığını bildirdi.

AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, kentte etkili olan aşırı yağışlardan olumsuz etkilenen 52 vatandaşa nakdi destek sağlandığını bildirdi.

Yağcı, yazılı yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı'nın birinci günü meydana gelen dolu ve su baskınlarına ilişkin durum değerlendirmesini yapmak için AFAD İl Müdürlüğünü ziyaret ettiğini belirtti.

Aşırı yağış nedeniyle il genelinde 52 konut, 3 iş yeri ve bir aracın zarar gördüğünü aktaran Yağcı, buna ilişkin raporların tamamlanmak üzere olduğunu duyurdu.

Yenipazar ile Gölpazarı ilçelerine giderek muhtar ve köy sakinleriyle değerlendirme toplantısı yapacakları bilgisini veren Yağcı, şunları kaydetti:

"Hemşehrilerimizin uğradıkları zararları azami ölçüde gidermek için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Allah beterinden korusun. Hemşehrilerimize tekrar geçmiş olsun. Vefat eden ablamıza rahmet olsun diliyorum. Ayrıca evleri ve iş yerleri zarar gören 52 vatandaşımıza devletimiz tarafından iş yerleri için 5 bin, evler için 3 bin lira nakdi yardım acilen yapılmış olup tespitler tamamlanınca gerekli yardımlar devam edecektir."

AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel

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