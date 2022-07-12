Bilecik'te aşırı yağıştan etkilenen arazilerde hasar tespitine başlandı - Haberler

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Bilecik'te aşırı yağıştan etkilenen arazilerde hasar tespitine başlandı

AA - Yavuz Emrah Sever - Güncel
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Bilecik'te aşırı yağıştan etkilenen arazilerde hasar tespitine başlandı

Bilecik merkez, Gölpazarı ve Yenipazar ilçelerinde sağanak ve dolu nedeniyle su taşkınlarından etkilenen 22 köydeki tarım arazilerinde hasar tespitine başlandığı bildirildi.

Bilecik merkez, Gölpazarı ve Yenipazar ilçelerinde sağanak ve dolu nedeniyle su taşkınlarından etkilenen 22 köydeki tarım arazilerinde hasar tespitine başlandığı bildirildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kurban Bayramı'nın birinci gününde etkili olan dolu, şiddetli yağış ve rüzgardan dolayı tarım alanlarında zarar meydana geldiği hatırlatıldı.

İl Müdürü Necmettin Yoldaş'ın başkanlığında İl Müdür Yardımcıları Mustafa Demirbaş ve Erkal Gedikli'nin katılımıyla zararın ivedilikle tespiti için koordinasyon toplantısı yapıldığı aktarılan açıklamada, "Gerekli planlamalar yapılarak 9 teknik ekip, zarar tespitleri için görevlendirilmiştir. Teknik ekipler iki gündür tarım alanlarını yerinde inceleyerek çalışmalarına devam etmektedir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Yoldaş'ın zarar tespit çalışmalarında muhtarlar ve çiftçilere "geçmiş olsun" dileklerini ilettiği, hasar tespitinin kısa sürede tamamlanacağı ve elde edilen bilgilerin bakanlığa gönderileceği duyuruldu.

AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel

Gölpazarı Bilecik su Güncel Haberler

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