Bilecik'te asgari ücret artışı sonrası fiyat denetimleri yoğunlaştı

2023 yılının sonuna yaklaşıldığı bugünlerde bazı işletmeler tarafından girdi maliyetlerinde artış olmadan asgari ücretlerde artış olacağı beklentisiyle, satışa sundukları ürün fiyatlarında artış yapılacağına ilişkin hususlar kamuoyunun gündemini meşgul ediyor.

Bu sebeple Bilecik Valisi Şefik Aygöl'ün talimatıyla Bilecik'te ulusal ve yerel marketler nezdinde temel ihtiyaç maddeleri öncelikli olmak üzere Ticaret İl Müdürlüğü denetim ekipleri tarafından, 6502 sayılı Tüketicilerinin Korunması Hakkında Kanun, Fiyat etiketi Yönetmeliği kapsamında denetimler yoğun bir şekilde devam ediyor.

Vatandaşlar, haksız (fahiş) fiyat artışlarına yönelik şikayetlerini Ticaret İl Müdürlüğü, "ALO 175" hattı ve Haksız Fiyat Artışı Sistemi mobil uygulaması üzerinden iletilebiliyor.