Bilecik'te Asayiş Verileri Açıklandı: 79 Bin GBT Sorgulandı, 175 Şüpheli Yakalandı

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, ilin nisan, mayıs ve haziran aylarına ilişkin asayiş verilerini duyurdu.

Vali Sözer, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ferdi Erbakıcı ve İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz ile Valilik binasında düzenlediği basın toplantısında, son 3 ayda 79 bin 754 kişiye Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldığını, aranan 175 şüphelinin yakalandığını söyledi.

Ayrıca 1181 iş yeri, okul çevresi, metruk bina ile park ve bahçenin kontrol edildiğini ifade eden Sözer, "Bu süreçte 1702 olay meydana gelmiştir. 932 şüpheli yakalanmış, 66'sı gözaltına alınmıştır. 84 şüpheli faili meçhul iken yapılan çalışmalarla tespit edilmiştir. Kabahatler Kanunu'na istinaden 26 şahsa ceza uygulanmıştır." dedi.

Sözer, narkotik suçları kapsamında 21 operasyon düzenlendiğini, gözaltına alınan 24 zanlıdan 2'sinin çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandığını aktardı.

Bu suçlara ilişkin aranan 1 şüphelinin de yakalanarak cezaevine gönderildiğini belirten Sözer, şöyle devam etti:

"Kaçakçılık suçlarına karşı yapılan çalışmalarda ise 10 operasyon gerçekleştirilmiş, toplam 55 şahsa adli işlem yapılmış, adli makamlarca 8'inin tutuklanmasına karar verilmiştir. 'Kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka görevlisi olarak tanıtması suretiyle dolandırıcılık' suçundan ifadesinin alınmasına yönelik aranan 1 zanlı da yakalanmıştır."

Göçmen kaçakçılığı suçları hakkında konuşan Sözer, "Bu çerçevede 3 bin 17 şahıs kontrol edilmiştir. 18 yabancı uyruklu hakkında sınır dışı işlemi yapılmış, 17 yabancı uyruklu şahsa toplam 427 bin 136 lira idari para cezası uygulanmıştır." bilgisini paylaştı.

Sözer, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Terör suçlarına karşı yapılan çalışmalarda 4 şüpheli yakalanmıştır. Trafik kontrolleri kapsamında 492 noktada 2 bin 836 uygulama icra edilmiştir. 128 bin 266 motorlu araç kontrol edilmiş, 45 bin 862 sürücüye idari para cezası uygulanmış, 491 araç da trafikten menedilmiştir. Ayrıca 471 ehliyetsiz, 118 de alkollü sürücü tespit edilmiştir."