Bilecik'te Asayiş Uygulamalarında 7 Firari Hükümlü ve 2 Yabancı Uyruklu Şüpheli Yakalandı
Bilecik'te gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında 7 firari hükümlü ile yabancı uyruklu 2 şüpheli yakalandı. Merkez ve ilçelerde yapılan uygulamalarda, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 hükümlü yakalandı. Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. Kent merkezinde de kamu düzeninin bozduğu iddiasıyla aranan Afganistan ve Özbekistan uyruklu iki yabancı uyruklu yakalandı.
Bilecik'te gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında 7 firari hükümlü ile yabancı uyruklu 2 şüpheli yakalandı.
Merkez ve ilçelerde yapılan uygulamalarda, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası buluna 7 hükümlü yakalandı.
Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kent merkezinde de kamu düzeninin bozduğu iddiasıyla aranan Afganistan ve Özbekistan uyruklu iki yabancı uyruklu yakalandı.