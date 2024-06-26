Bilecik'te Asayiş Uygulamalarında 7 Firari Hükümlü ve 2 Yabancı Uyruklu Şüpheli Yakalandı

Bilecik'te gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında 7 firari hükümlü ile yabancı uyruklu 2 şüpheli yakalandı.

Merkez ve ilçelerde yapılan uygulamalarda, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası buluna 7 hükümlü yakalandı.

Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kent merkezinde de kamu düzeninin bozduğu iddiasıyla aranan Afganistan ve Özbekistan uyruklu iki yabancı uyruklu yakalandı.