Bilecik'te Asansörde Mahsur Kalan Polis ve Sağlık Ekipleri İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Bilecik Bahçelievler Mahallesi'nde aile içi şiddet ihbarı üzerine giden polis ve sağlık ekipleri, ihbar edilen binanın ikinci katında asansörde mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan 7 kişi, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Vatandaşlar, asansörde herhangi bir asansör firmasına ait numaranın bulunmaması nedeniyle tepki gösterdi.