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Bilecik'te Asansörde Mahsur Kalan Polis ve Sağlık Ekipleri İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Bilecik'te Asansörde Mahsur Kalan Polis ve Sağlık Ekipleri İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Güncel Haberler

Bilecik Bahçelievler Mahallesi'nde aile içi şiddet ihbarı üzerine giden polis ve sağlık ekipleri, ihbar edilen binanın ikinci katında asansörde mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan 7 kişi, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Vatandaşlar, asansörde herhangi bir asansör firmasına ait numaranın bulunmaması nedeniyle tepki gösterdi.

Bilecik'te ihbara gittikleri 20 katlı binanın ikinci katında asansörde mahsur kalan polis ve sağlık ekiplerini itfaiye ekipleri kurtardı.

Bilecik Bahçelievler Mahallesi Cebeci Caddesi'ndeki bir siteden aile içi şiddet ihbarı alan polis ve sağlık ekipleri, belirtilen adrese gitti.

Ekiplerin, binanın 10'uncu katına çıkmak için bindikleri asansör bir süre sonra aniden durdu.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri çağırıldı. Asansörde mahsur kalan 7 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Öte yandan asansörde herhangi bir asansör firmasına ait numaranın bulunmaması vatandaşlar tarafından tepkiye neden oldu.

Kaynak: AA / Uğur Baklacı - Güncel

Bahçelievler Mahallesi Bilecik İtfaiye Güncel Haberler

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