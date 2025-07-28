Bilecik'te Arazide Yangın: Ekipler Hızla Müdahale Etti

Bilecik'te Arazide Yangın: Ekipler Hızla Müdahale Etti
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Bilecik'te Bekdemir köyü mezarlık arkası mevkisinde çıkan yangın, jandarma, Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ile AFAD ekiplerinin müdahalesiyle çevredeki arazilere sıçramadan söndürüldü. Yangında bir konteyner kullanılamaz hale geldi.

Bilecik'te arazide çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Merkeze bağlı Bekdemir köyü mezarlık arkası mevkisinde arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma, Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ile AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangını çevredeki ormanlık alana ve arazilere sıçramadan müdahale ederek söndürdü.

Yangında, Ersin Taşkazan'a ait konteyner kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel
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