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Bilecik'te Arazi Yangını Kontrol Altına Alındı

Bilecik'te Arazi Yangını Kontrol Altına Alındı
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Bilecik'in İlyasbey köyünde çıkan yangın, ormana sıçramadan 59 personel ve köylülerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 1 hektar makilik alan zarar gördü.

Bilecik'te arazi ve makilik alanda çıkan yangın, ormana sıçramadan söndürüldü.

Merkeze bağlı İlyasbey köyünde araziden duman yükseldiğini fark eden vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Bunun üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğünce 4 arazöz, 2 su tankeri, 2 pikap ve bir ilk müdahale aracı sevk edildi.

59 personel ile köylülerin müdahalesiyle söndürülen yangının ardından bölgede soğutma çalışması yapıldı.

Yangında 1 hektar makilik alan ve arazinin zarar gördüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel

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