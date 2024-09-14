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Bilecik'te Aranan Zanlı Yakalandı

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Söğüt ilçesinde yağma, tehdit ve hakaret suçlarından aranan bir kişi, polis tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi. Zanlının üzerinde ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde bulundu.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde aranan zanlı, polis ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Çalışmalarda, "yağma, tehdit ve hakaret" suçlarından aranan şüpheli, başka araca ait şase numaralı motosikletle yakalandı.

Üzerinde ruhsatsız tabanca, şarjör, 6 fişek, bıçak, 3 cep telefonu ve 3,68 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı hakkında "resmi belgede sahtecilik", "uyuşturucu madde imal ve ticareti" ile "kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçlarından da yasal işlem başlatıldı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Atahan Gezer - Güncel

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