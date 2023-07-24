Bilecik'te Aranan Şahıslara Operasyon: 2 Tutuklama
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Bilecik'te farklı suçlardan aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda 3 kişiden 2'si tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte aranan şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon yaptı. Çeşitli suçlardan haklarında yakalama emirleri bulunan 3 kişiyi yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bilecik'te farklı suçlardan aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda 3 kişiden 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte aranan şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon yaptı.
Çeşitli suçlardan haklarında yakalama emirleri bulunan 3 kişiyi yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.