Üye Girişi
Haberler

Bilecik'te Aranan Şahıslara Operasyon: 2 Tutuklama

Güncel Haberler

Bilecik'te farklı suçlardan aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda 3 kişiden 2'si tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte aranan şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon yaptı. Çeşitli suçlardan haklarında yakalama emirleri bulunan 3 kişiyi yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bilecik'te farklı suçlardan aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda 3 kişiden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte aranan şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon yaptı.

Çeşitli suçlardan haklarında yakalama emirleri bulunan 3 kişiyi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel

Asayiş Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Bilecik Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title