Bilecik'te aranan hükümlü bağ evinde yakalandı - Haberler

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Bilecik'te aranan hükümlü bağ evinde yakalandı

AA - Yavuz Emrah Sever - Güncel
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Bilecik'te aranan hükümlü bağ evinde yakalandı

Bilecik'te hakkında 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

BİLECİK (AA) - Bilecik'te hakkında 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi tarafından il genelinde yakalama kararı bulunan kişilerin bulunmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Çalışma kapsamında, hakkında 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.C. saklandığı bağ evine düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Hükümlü, adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.

AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Suç Araştırma Timi, Bilecik, Güncel, Haberler

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