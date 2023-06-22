Bilecik'te Aranan 9 Şüpheli Yakalandı

Bilecik'te haklarında arama kararı bulunan 9 şüpheli, son 10 günde düzenlediği operasyonlarda yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda, 'görevi yaptırmamak için direnme, trafik güvenliğini tehlikeye sokma, kadına karşı basit yaralama, basit yaralama, silahlı terör örgütüne üye olmak, uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak, açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık, kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak veya kullanmak' gibi suçlardan haklarında arama kararı olan 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 7'si, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandı.