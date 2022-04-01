Bilecik'te araçlardan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 kişi tutuklandı - Haberler

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Bilecik'te araçlardan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 kişi tutuklandı

AA - Zeki Ceyhan - Güncel
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Bilecik'te araçlardan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 kişi tutuklandı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde park halindeki araçlardan akü ve çeşitli malzemeleri çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Bilecik'in Osmaneli ilçesinde park halindeki araçlardan akü ve çeşitli malzemeleri çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Park halindeki araçlardan son günlerde hırsızlıkların artması üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Şüpheliler Y.S.G. (14), A.T. (16) ve İ.T.E'nin (18) çaldıkları malzemeleri 2 hurdacıya sattıkları belirlendi.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden A.T. ve İ.T.E. tutuklandı, Y.S.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / Zeki Ceyhan - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Osmaneli, Hisarcık, Bilecik, Güncel, Haberler

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