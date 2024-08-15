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Bilecik'te araç devrildi, sürücü ağır yaralandı

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Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında araç devrildi ve sürücü ağır yaralandı. Kazada sıkışan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Bilecik'te devrilen aracında sıkışarak ağır yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Bozüyük-Eskişehir kara yolunun Bilecik yönünde seyreden Ahmet Y. (49) idaresindeki 11 DY 845 plakalı otomobil, TOKİ Kavşağı'nda kontrolden çıkarak devrildi.

Ahmet Y'nin araçta sıkıştığı kazaya ilişkin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü Ahmet D, ekiplerce sıkıştığı yerden çıkarılarak Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ahmet Y'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan yoldaki ulaşım, otomobilin çekiciyle kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA / Güncel

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