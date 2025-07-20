Bilecik'te Anız Yangını Ormana Sıçradı

Bilecik'te Anız Yangını Ormana Sıçradı
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Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde başlayarak ormana sıçrayan anız yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalara devam ediyor.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde anızda başlayıp ormana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Pazaryeri ilçesine bağlı Karaköy ile Bilecik merkeze bağlı Kurtköy arasındaki tarım arazisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine orman işletme müdürlüğü ekipleri ile çok sayıda itfaiye personeli bölgeye sevk edildi.

Ekipler, havadan ve karadan müdahaleyle yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Kaynak: AA / İbrahim ÖZTOSUN - Güncel
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