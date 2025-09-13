Bilecik'te Anız Yangını Kontrol Altına Alındı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde anızda çıkan yangın söndürüldü.

Kedi deresi mevkisindeki anızda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını 1 saatte söndürdü.

Yaklaşık 40 dönüm alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.