Haberler

Bilecik'te Anız Yangını Kontrol Altına Alındı

Bilecik'te Anız Yangını Kontrol Altına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Kedi deresi mevkisinde çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın, yaklaşık 40 dönüm alanı etkiledi ve çıkış nedeni araştırılıyor.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde anızda çıkan yangın söndürüldü.

Kedi deresi mevkisindeki anızda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını 1 saatte söndürdü.

Yaklaşık 40 dönüm alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA / İbrahim ÖZTOSUN - Güncel
Bahçeli'nin hoşuna gitmeyecek! Ali Koç'tan MHP'nin desteğine beklenmedik yanıt

Ali Koç'tan MHP'nin desteğine beklenmedik yanıt
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tapu harcı ve vergide yeni dönem: Gönüllü düzeltme yapmayanı ağır cezalar bekliyor

Maliye'den herkesi ilgilendiren hamle: Gönüllü düzeltme yapmayan yandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.