Bilecik'te Anız Yangını Kontrol Altına Alındı
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Kedi deresi mevkisinde çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın, yaklaşık 40 dönüm alanı etkiledi ve çıkış nedeni araştırılıyor.
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde anızda çıkan yangın söndürüldü.
Kedi deresi mevkisindeki anızda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını 1 saatte söndürdü.
Yaklaşık 40 dönüm alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kaynak: AA / İbrahim ÖZTOSUN - Güncel