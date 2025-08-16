Bilecik'te Anız Yangını Kontrol Altına Alındı

Bilecik'te Anız Yangını Kontrol Altına Alındı
Pazaryeri ilçesinde çıkan anız yangını, itfaiye ve orman ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde çıkan anız yangını, itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

İlçeye bağlı Yüzbaşı Mahallesi Sorgun mevkisinde bilinmeyen nedenle anız yangını çıktı.

Yangını fark edenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye Pazaryeri Belediyesi itfaiye ekipleri, Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın, söndürüldü.

Kaynak: AA / İbrahim ÖZTOSUN - Güncel
