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Bilecik'te Alkollü Sürücü Kaza Yaptı

Bilecik'te Alkollü Sürücü Kaza Yaptı

Güncel Haberler

Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında alkollü olduğu öğrenilen sürücü yaralandı. Kazanın meydana geldiği yerde inceleme başlatıldı.

Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında alkollü olduğu öğrenilen sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Osmangazi Mahallesi TOKİ kavşağında, 06 EZ 3616 plakalı otomobili kullanan Ömer B. direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç refüjde bulunan taşa çarpması sonrası yoldan çıkarak yan yattı. Yaralı Ömer B. kaza yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Osmangazi Bilecik Ömer Güncel Haberler

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