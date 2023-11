Gençlerden Gazze'ye destek

Sivas'ta Filistin'e destek yürüyüşü düzenledi. Kent meydanında toplanan partililer, 'Filistin'e Özgürlük' sloganları eşliğinde yürüdü.

Ak Parti Sivas Gençlik Kolları Başkanlığı, İsrail'in Filistin'e karşı uyguladığı zulme tepki göstermek amacıyla yürüyüş düzenledi. Atatürk Kongre Müzesi bahçesinde toplanan partililer, ellerinde bulunan dövizlerle Filistin'de yaşananlara dikkat çekmek istedi. Heyet, sloganlar eşliğinde kent meydanına kadar yürüdü.

Filistin'e destek yürüyüşüne Ak Parti Sivas Milletvekili Hakan Aksu, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Ak Parti İl Başkanı Yusuf Tanrıverdi, İl Genel Meclis Başkanı Hakan Akkaş ve çok sayıda partili katıldı.

"En temel insani haklar hiçe sayılıyor"

Kent meydanında açıklama yapan Ak Parti Sivas Gençlik Kolları Başkanı Fatih Sakarya, Bugün burada Gazze'den günlerdir yükselen acı feryatlara, akan onca masum kana, dökülen gözyaşlarına seyirci kalamayan; mazlum ve masum coğrafyalar için her fırsatta hakkı ve hakikati haykıran Ak Parti Sivas İl Gençlik Kolları Başkanlığı olarak #SayStop demek üzere toplanmış bulunmaktayız.1948 Yılından bu yana devam eden çatışmaların kronikleşmiş bir hal aldığı Filistin'de; katil İsrail 7 Ekim'den bugüne küresel vicdanı derinden yaralayan, çok sayıda sivil can kaybının yaşandığı yeni bir çatışma ortamı oluşturmuştur. Her karış toprağının yoğun bombardımana tabi tutulduğu, orantısız gücün, savaşlarda dahi kullanımı yasak olan fosfor bombalarının kullanıldığı, en temel insan haklarının dahi hiçe sayıldığı, insanlık onurunun ayaklar altına alındığı Filistin'de, İsrail tarihe bir kez daha adını kara leke ile yazdırmıştır. Gazze'deki yaşlı, çocuk, kadın her bir sivilin su ve gıda dahil temel ihtiyaçları edinmelerini bile engelleyen zalim İsrail'in bu gaddarlıkları karşısında ne yazık ki sözde insan hakları savunucuları sus pus olmuş hatta kimileri İsrail'e destek için sıraya gelmiştir" dedi.

Sakarya, açıklamasının devamında; "Türkiye'nin ötesinde, bölgenin en büyük gençlik hareketi olan AK Gençlik olarak Daha Adil Bir Dünya diyerek yola çıkan Cumhurbaşkanımızın izinde; her zaman mazlumların savunucusu olduğumuzu, insanlık ve hukuk bilmez canilerin karşısında olacağımızı belirterek #SayStop diyerek haykırıyoruz" ifadelerine yer verdi. - SİVAS