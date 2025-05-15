Bilecik'te Aile Yılı Etkinlikleri Kapsamında Yürüyüş Düzenlendi

Bilecik'te Aile Yılı Etkinlikleri Kapsamında Yürüyüş Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'te 'Aile Yılı' etkinlikleri kapsamında düzenlenen yürüyüşe Vali Yardımcısı, üniversite rektör yardımcısı ve diğer yetkililer katıldı. Ailenin önemine vurgu yapıldı.

Bilecik'te, "Aile Yılı" etkinlikleri kapsamında yürüyüş gerçekleştirildi.

Aile ile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında Tevfikbey Caddesi'nde bir araya gelen Vali Yardımcısı Vedat Yılmaz, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nazile Ural, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu, kamu kurum ve kuruluşlarının çalışanları, sivil toplum kuruluşu üyeleri ve vatandaşlar, ellerindeki pankart ve dövizlerle Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

Türkoğlu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, ailenin önemine dikkati çekti.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel
Okul müdürü ve öğretmen, iki gün arayla can verdi! İkisinin de nedeni aynı

Okul müdürü ve öğretmen, peş peşe can verdi! İkisinin de nedeni aynı
Zehra Güneş Vegas'ta! Tatil kombinine beğeni yağdı

Fenerbahçeli yıldızla gittiği tatildeki paylaşımına beğeni yağıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cannes'da Hande Erçel rüzgarı! Gözler Hakan Sabancı'yı aradı

Cannes'da Hande Erçel rüzgarı! Herkes aynı soruyu sordu
ÖTV'siz araç satışlarına yeni şartlar getirildi

ÖTV'siz araç satışlarına yeni şartlar getirildi
Yeşil Pasaport'un kapsamının genişletilmesi teklifi TBMM'ye sunuldu

Bir meslek grubuna daha Yeşil Pasaport ayrıcalığı geliyor
Liselere yeni ders geldi, not verilmeyecek

MEB'den kritik hamle! Yeni ders geldi, not verilmeyecek
Trafikte pes dedirten anlar! Tartıştığı kuryeye silah doğrulttu

Daha neler göreceğiz! Trafikte kaydedilen görüntüye bakın
Genç futbolcunun kariyerini bitiren faul

Genç futbolcunun kariyerinin bittiği an
Harika Avcdı'dan yürek yakan sözler: Kısa süre sonra ölümüm duyulacak

Yürek yakan sözler: Kısa süre sonra ölümüm duyulacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.