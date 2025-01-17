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Bilecik'te Ahşap Evde Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Bilecik'te Ahşap Evde Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı
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Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Lütfü Dinçer'e ait 2 katlı ahşap evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesi ahşap evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Karaköy köyünde Lütfü Dinçer'e ait 2 katlı ahşap evde henüz bilinmeyen nedenden yangın çıktı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınıp, söndürülen yangında ev kullanılmaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA / İbrahim ÖZTOSUN - Güncel
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