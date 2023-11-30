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Bilecik'te Ağır Tonajlı Araçlara Şehir İçi Geçiş Kısıtlaması

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Bilecik Valiliği tarafından yapılan açıklamada, kamyon, tanker, çekici gibi ağır tonajlı araçların şehir içi geçişlerine kısıtlama getirildiği duyuruldu. Bu kararın trafik sorunlarının çözümünde önemli katkı sağlayacağı belirtildi.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Atatürk Bulvarı üzerinde kamyon, çekici, tanker gibi büyük araçların geçişlerine kısıtlama getirildiğini söyledi.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda, kurum ve kuruluşların yetkili temsilcileriyle İl Trafik Komisyonu toplandı. Alınan İl Trafik Komisyon kararlarına göre bir açıklama yapan Vali Aygöl, "İlimizdeki fabrika ve buna bağlı üretim tesislerinin her geçen gün artması, resmi daireler, fabrikaların mesai değişimi, okulların başlangıç ve bitiş saatlerindeki trafik yoğunluğu da eklenince şehrin ortasından geçen D-160-02 devlet karayolunun mevcut trafiği taşımakta yetersiz kaldığı görüldü. Büyük araçların bu yolu kullanması ile yoğunluğun iyice arttığı, ambulans, itfaiye gibi araçların geçişlerini büyük ölçüde etkilemesi üzerine Osmangazi Mahallesi Mey İçki Fabrikası önündeki Kavşak ile I. Organize Kavşağı arasında kalan kısımda 3 bin 500 kilogramdan fazla yük taşımacılığında kullanılan kamyon, tanker, çekici (tır) vb. transit geçiş yapan büyük araçlara hafta içi tüm gün boyunca, şehir içini kullanma mecburiyeti olanlara ise; hafta içi sabah 07.30-10: 00 ile öğleden sonra 16: 00-19: 00 saatleri arasında kısıtlama getirtildi. Trafik sorunlarının çözümünde önemli katkı sağlayacağı Bilecik Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlığının 'Ret' oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi. Yolun yapım ve bakımından sorumlu kuruluşça yasaklamayla ilgili levhanın şehrin girişlerinde uygun yerlere asılması, sürücüler ve işletmelerin bilgilenmesi için 01 Ocak 2024 tarihine kadar süre tanınması, süre sonunda kurala uymayan sürücülere Emniyet Müdürlüğü ekiplerince trafik işaret ve levhalarına uymamaktan cezai müeyyidenin uygulanması kararlaştırılmıştır" denildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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