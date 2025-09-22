Haberler

Bilecik'te ağaçlık arazide çıkan yangın kontrol altına alındı

Bilecik'te, kent merkezindeki ağaçlık arazide çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Ertuğrulgazi Mahallesi Şehit Piyade Teğmen Raşit Aydın Caddesi'ndeki ağaçlık arazide salça yapımı sırasında yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü, AFAD, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener de çalışmaları yerinde inceledi.

Ekipler, alevleri havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına aldı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Atahan Gezer - Güncel
