Üye Girişi
Haberler

Bilecik'te Afet Farkındalık Eğitimi ve Tatbikatı Düzenlendi

Bilecik'te Afet Farkındalık Eğitimi ve Tatbikatı Düzenlendi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik ve Kocaeli'deki sivil toplum kuruluşları, Söğüt ilçesinde afet farkındalığı için eğitim ve tatbikat gerçekleştirdi. 35 STK'nın katıldığı etkinlikte, öğrencilere ilk yardım eğitimi verildi ve çeşitli yarışmalar yapıldı.

Bilecik ve Kocaeli'de sivil toplum kuruluşları (STK) bünyesinde görev yapan arama kurtarma ekiplerinin katılımıyla Söğüt ilçesinde "Afet Farkındalık Eğitimi ve Tatbikatı" gerçekleştirildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Söğüt Belediyesi işbirliğiyle Söğüt Belediyesi Tören Alanı'nda düzenlenen organizasyona, Kocaeli ve Bilecik'te arama kurtarma alanında faaliyet gösteren 35 STK katılım sağladı.

Program kapsamında yangın ve enkazda arama kurtarma, yaralıların tahliyesi tatbikatı yapıldı.

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ile SAR Arama Kurtarma ve Acil Yardım Derneğince afet farkındalığı ile ilk yardım eğitimleri verildi. Ayrıca öğrenciler, "halat çekme", "çivi çakma" ve "şişe kapmaca" yarışmalarına katıldı.

Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, AA muhabirine, Türkiye'nin coğrafi konumu nedeniyle doğal afetlere açık bir ülke olduğunu söyledi.

Bu konuda Söğütlüleri bilinçlendirmek istediklerini dile getiren Durgut, şöyle konuştu:

"Ülkemizin bu gerçeğini gençlerimiz, çocuklarımız bilsin istiyoruz. Bu nedenle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile ortak bir çalışma yaptık. Toplumumuzda inşallah bu farkındalık oluşur. Kabul etmeliyiz ki coğrafi yapımız itibarıyla afetlerle uğraşan bir ülkeyiz. İnşallah amacımıza ulaşırız."

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Daire Başkanı Şemsettin Yıldırım ise belediye olarak afet bilincinin artırılmasını amaçladıklarını ifade etti.

Keyifli bir organizasyona imza attıklarını belirten Yıldırım, "Arkadaşlarımız arama kurtarma ve yangın söndürme çalışmaları yapıyorlar. Bilinçli bir toplumun oluşması için bu tip eğitim ve tatbikatların devam etmesi gerekiyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak kentimiz ile destek verdiğimiz illerde çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi.

Söğüt Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer, kurum müdürleri ile vatandaşların da yer aldığı etkinlik, yarışmalarda derece giren öğrencilere ödüllerinin takdim edilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Atahan Gezer - Güncel

Yerel Yönetim Sivil Toplum Kocaeli bilecik Güncel Eğitim Yaşam Söğüt

Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini açıkladı

Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini açıkladı

 Vatandaşa domuz eti yediren Köfteci Yusuf'un İstanbul'daki bazı şubeleri boş kaldı

Suçu bakanlığa atmaya çalışan ünlü firma vatandaşı ikna edemedi

 Bartın açıklarında 4.8'lik deprem

Bartın'da korkutan deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi
Azerbaycan parası, Türk Lirası karşısında rekor tazeledi

Azerbaycan parası, Türk Lirası karşısında rekor tazeledi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
A Milli Takım muhtemel 11'i! Türkiye- Karadağ maçı 11'leri BİM AKTÜEL KATALOĞU 11 EKİM Bim'de hangi aktüel ürünler var? 11 Ekim Cuma günü Bim'e hangi ürünler gelecek? Az önce deprem mi oldu? 11 Ekim Amasra'da deprem kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Fenerbahçe stat ismi değişti mi? Ülker Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadyumu yeni ismi ne olacak? 11 Ekim ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 11 Ekim tarihinde dünyada neler oldu? Masterchef 11 Ekim yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Köfteci Yusuf domuz eti olayı komplo mu? Köfteci Yusuf'a çökme olayı nedir? Masterchef'te eleme adayı kim oldu? Dün akşam Masterchef'te potaya kim girdi? SON DAKİKA: 11 EKİM BARTIN'DA DEPREM Mİ OLDU? 11 Ekim Bartın'da deprem nerede oldu, şiddeti kaç? Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini kaç oldu? 2024 yıl sonu dolar/altın ne kadar olacak? SON DAKİKA: Deprem mi oldu? Deprem nerede oldu? 11 Ekim Cuma son deprem verileri
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.