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Bilecik'te Acil Durum Koordinasyon Toplantısı Yapıldı

Bilecik'te Acil Durum Koordinasyon Toplantısı Yapıldı
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Bilecik'te, Vali Şefik Aygöl başkanlığında düzenlenen GAMER İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Kurulu Toplantısı güvenlik ve acil durumlara yönelik tedbirler ve kurumlar arası işbirliği konularını ele aldı.

Bilecik'te, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Kurulu Toplantısı düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Şefik Aygöl başkanlığında gerçekleştirilen, kentteki güvenlik ve acil durumlara yönelik alınan tedbirler, güncel değerlendirmeler ile koordinasyon çalışmalarının masaya yatırıldığı toplantıda, acil durum senaryolarına hazırlık süreci görüşüldü, GAMER'in etkin şekilde işlemesinde kurumlar arası işbirliği ile bilgi paylaşımının önemine vurgu yapıldı.

Toplantıya, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, kaymakamlar, emniyet ve jandarma temsilcileri ile kurum müdürleri katıldı.

Kaynak: AA / Atahan Gezer - Güncel
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