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Bilecik'te 86 Bin 540 Dolu ve Boş Makaron Ele Geçirildi

Bilecik'te 86 Bin 540 Dolu ve Boş Makaron Ele Geçirildi
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Bilecik'te jandarma ekipleri, bir yol kontrolü sırasında durdurulan hafif ticari araçta 86 bin 540 adet bandrolsüz dolu ve boş makaron ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Bilecik'te bir araçta yapılan aramada 86 bin 540 adet dolu ve boş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Bilecik-Yenişehir kara yolunda müşterek yaptıkları yol kontrolünde durdurdukları hafif ticari araçta arama yaptı.

Aramada, çeşitli markalara ait bandrolsüz 86 bin 540 adet doldurulmuş ve boş makaron bulundu.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel

Jandarma Makaron bilecik

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