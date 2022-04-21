Bilecik'te 80 dekar buğday ekili alan ZİHA ile ilaçlandı

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde buğday üretimi yapan bir çiftçi, 80 dekarlık arazisinin ilaçlama işlemini Zirai İnsansız Hava Aracı ile (Ziha) yaptı.

İlçede hem çiftçilik hem de madencilikle uğraşan Orhan Dönmez, Balıkesir Gönen'den davet ettiği Onur Babacan'a ait ZİHA ile 80 dekar ekili arazisini ilaçlattı.

Tarla sahibi Dönmez, AA muhabirine, geçen yıl ay çiçeği ektiği alana bu yıl buğday ektiğini söyledi.

Bölgedeki toprağın hava koşulları ve yapısı itibariyle çabuk kurumadığını ifade eden Dönmez, "Traktörle ilaçlasam ürün çok çiğnenecekti. Bir arkadaşımın tavsiyesi üzerine Balıkesir Gönen'den iletişime geçtiğim ZİHA pilotu Babacan'la ilçede bir ilki gerçekleştirdim. Benim için hem maddi hem de manevi bir kazanç oldu. Tarlanın kurumasını beklesem yabani ot çıkacaktı. Tam zamanında hem de düşük bir maliyetle işimi gördüm. İlerleyen zamanlarda tüm çiftçilerimiz böyle teknolojileri kullanmak durumunda kalacaklar. Ben bu işe örnek oldum."diye konuştu.

ZİHA pilotu Babacan ise bu yöntemle 12 dakikada 17 dekar alanın rahatlıkla ilaçlayabildiğini ifade ederek şunları kaydetti:

"Bu işi yaparken havanın rüzgarsız olması gerekiyor. O yüzde genellikle sabah saat 05.00 ile 10.00 arası ile akşam 17.00'dan gün batana kadar rüzgar olmadığından ilaçlama yapıyoruz. Hava uygun olduğunda 400 ila 500 dekar ekili araziyi rahatlıkla ilaçlayabiliyoruz. Çiftçi açısından hem mahsul çiğnenmiyor hem de tasarruflu bir iş oluyor."