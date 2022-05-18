Bilecik'te 8 bin 600 yıllık 3 delikli flüt ilk kez sergilendi - Haberler

BİLECİK'in Bahçelievler Mahallesi'nde 2 yıldır süren kazı çalışmalarında elde edilen kalıntılar bugün ilk kez müzede sergilenmeye başlandı. Kazı Başkanı Harun Küçükaydın, sergilenen parçalar arasında 8 bin 600 yıllık 3 delikli flütün de yer aldığını ifade ederek, "Yaklaşık 5 bin sene sonra Helenistik dönem dediğimiz dönemde bir duvar yine ele geçti. 'Fibula' dediğimiz bir çengelli iğne bizi destekleyen bulgu olarak elimize geçti. Buranın ikinci bir defa Helenistik dönemde de kullanıldığını bu şekilde anlamış olduk" dedi.

Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir apartman bahçesinde sürdürülen kazı çalışmaları bölgenin Batı Anadolu'da ilk yerleşim yerlerinden biri olduğunu ortaya çıkardı. Kazı alanında 2 yıllık çalışmalar sonucu 8 bin 500 yıllık olduğu değerlendirilen 11 insan iskeleti, aynı döneme ait 3 delikli müzik aleti, ekmeklik ve makarnalık buğday, arpa, mercimek ile karaburçak gibi tohum kalıntıları bulundu. Bilecik Arkeoloji ve Etnografya Müzesi ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Arkeoloji Bölümü'nün sürdürdüğü kazıya Bilecik Belediyesi destek verdi. Kazı çalışmaları sonrası ortaya çıkarılan kalıntılar ise bugün Bilecik Müzesi'nde sergilendi. Müzedeki eserlerin açılışına Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya'nın yanı sıra Turizm Müdürü Serkan Bircan ile davetliler katıldı.

Vali Kızılkaya ve beraberindekiler konuşmaların ardından müzede sergilenen eserleri inceleyip haklarında bilgi aldı.