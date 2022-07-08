6 asırlık "şeker atma" geleneği yeniden yaşatıldı

Bilecik'in İnhisar ilçesinde arife günleri yapılan "şeker atma" geleneği, 6 asırdır sürdürülüyor.

İnhisar'a 6 kilometre uzaklıktaki 250 kişinin yaşadığı Koyunlu köyünde asırlardır devam eden gelenek kapsamında arife günü köy meydanında bir araya gelen vatandaşlar, önce ikindi namazını kıldı, daha sonra büyükler, ellerini öpen çocuklara şeker ve çikolata dağıttı.

Çevre illerden gelen yüzlerce vatandaş, köy meydanında ellerinde poşetlerle bekleyen çocuklara şeker verdi.

Büyük ilgi gören etkinliğin ardından toplu olarak mezarlığı ziyaret eden vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

Köy muhtarı Gürol Emir, AA muhabirine, çocukların gelenek sayesinde bayramı, arife gününden itibaren yaşamaya başladığını söyledi.

Köy halkı olarak geleneği sürdürdüklerini ifade eden Emir, şunları aktardı:

"Bence böyle bir etkinlik Türkiye'nin hiçbir yerinde yok. Genelde çocuklar büyüklerinin ayağına gider, elini öper ve şekerini alır. Bizim burada tam aksine büyükler, küçüklerin ayağına gider ve şeker verir. Bunu Türkiye'nin hiçbir yerinde göremezsiniz. Bu gelenek bizim köyün nesli tükenene kadar devam edecek. Olanaklar ve imkanlar içinde inşallah."

Emir, etkinlikte çocuklara yaklaşık 600 kilogram şeker ve çikolata dağıtıldığını dile getirerek, "Yaklaşık 2,5 yaşından itibaren çocuk oturur. 16 yaşına kadar oturup şeker alır. Sonra o da kendisinden küçüklere dağıtmaya başlar." dedi.

"Mükemmel bir gelenek"

Kurban Bayramı dolayısıyla Ankara'dan aile büyüklerini ziyarete gelen Makbule Aydemir ise 13-14 yıldır her bayram köye gelmeye çalıştıklarını kaydetti.

Geleneğin çok güzel olduğunu vurgulayan Aydemir, "Çocuklarımız oturuyor, şeker topluyorlar. Mükemmel bir gelenek. Camiden çıkanlar sıraya giriyor. Belki 200-300 çocuk oluyor. Çocuklar çok mutlu oluyor. Koşarak geliyorlar. İnsanlar İstanbul'da veya Ankara'da dahi olsa geliyor, çocuğunu getiriyor. İllaki buraya oturtuyor." diye konuştu.

Köy sakinlerinden 60 yaşındaki Sevinç Anka da küçüklüğünden beri geleneğe katıldığını belirterek, "Şimdi çocuklarımız, torunlarımız oturuyor. Küçükken ben de sandalyeye oturup şeker topladım. Çok güzel bir şey. Şimdi de torunlarımız geliyor. Daha önce ben oturmuştum. Şimdi torunlarım oturuyor." ifadelerini kullandı.

13 yaşındaki Arda Sezgin de bu bayram oturarak şeker toplayacağını, bir dahaki bayramda ise şeker dağıtacağını söyledi.

Ailesiyle birlikte bayram ziyareti için Eskişehir'den köye gelen 8 yaşındaki Aysima Tokuç da hem babaannesini ziyaret ettiğini hem de etkinliğe katılarak şeker aldığını dile getirdi.

Etkinliğe, İnhisar Kaymakamı Elif Nur Saçal ve İl Genel Meclis Üyesi Nihal Arslan da katıldı.