Bilecik'te 5 motosikleti çaldıkları iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı - Haberler

Bilecik'te 5 motosikleti çaldıkları iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı Bilecik'te farklı tarihlerde 5 motosikleti çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı cezaevine gönderildi. Bilecik'te farklı tarihlerde 5 motosikleti çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı cezaevine gönderildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte farklı tarihlerde 5 motosikletin çalınması üzerine çalışma başlattı. Ekiplerce yapılan çalışma sonucunda hırsızlık olaylarını gerçekleştiren şüphelilerin B.Y. ve Ö.K. olduğu ve Afyonkarahisar'da bulundukları tespit edildi. Afyonkarahisar Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ile bilgi paylaşımında bulunan ekipler, iki şüphelinin yakalanmasını sağladı. Bilecik'e getirilen iki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler B.Y. ile Ö.K, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Şüphelilerin çaldıkları motosikletleri Afyonkarahisar'ın Çay ilçesine götürdüklerini beyan etmeleri üzerine diğer şüpheli M.D'nin iş yerinde arama yapıldı. İş yerinde şasesi kazınmış 4 motosiklet bulunması üzerine M.D. hakkında "Resmi belgede sahtecilik" suçundan işlem başlatıldı. AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel Asayiş Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Karahisar Bilecik Güncel Haberler

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