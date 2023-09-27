Bilecik'te 5 Motosiklet Hırsızlığı Olayı Çözüldü

Bilecik'te eylül ayında gerçekleşen 5 motosiklet hırsızlığı olayın tamamı çözülürken, 4şüpheliden 1'i tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, kent merkezinde eylül ayı içerisinde üst üste gerçekleştirilen 5 motosiklet hırsızlıkları sonrası ekipler harekete geçti. Ekiplerin titiz çalışması sonrası 5 motosikletin tamamı bulunarak sahiplerine teslim edildi. Hırsızlık olaylarına karışan 4 şüpheli yakalanarak, adli makamlara çıkarılırken, şahıslardan birinin tutuklandığı bildirildi.

Konu hakkında emniyetten yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın otomobil ve motosikletlerini güvenli yerlere park etmeleri, araçlarında değerli eşyalarını bırakmamaları, araçlarını bırakırken kilitli olduğundan emin olmaları ve bu tür hırsızlık olaylarıyla karşılaşılması durumunda vakit kaybetmeksizin 112 İhbar hattını arayarak bilgi verilmeleri önem arz etmektedir" denildi. - BİLECİK