Bilecik'te 5 ayda 2 ton 543 kilogram atık pil toplandı

Bilecik'te, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde 2017'de başlatılan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde yürütülen Sıfır Atık Hareketi kapsamında okullar arası düzenlenen yarışmada 5 ayda 2 ton 543 kilogram atık pil toplandı.

Sıfır Atık Hareketi kapsamında atık pillerin toplanması ve geri kazanım yoluyla doğal kaynakların verimli kullanımının artırılması amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce 27 Aralık 2024'te "Atık Pil Toplama Yarışması" başlatıldı.

Mayıs ayı sonunda tamamlanan yarışmaya, ilkokul, ortaokul ve lise olmak üzere 23 okul katıldı.

Gölpazarı Gazimihal Ortaokulu'nun birinci, Söğüt Yaşar Musaoğlu Ortaokulu'nun ikinci ve Pazaryeri Beşeylül İlkokulu'nun ise üçüncü olduğu 2 ton 543 kilogram atık pil toplandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameye göre, Tunceli Valiliğine atanan Vali Şefik Aygöl, törende yaptığı konuşmada, bir pilin doğaya verdiği zarara dikkati çekti.

Çevre bilincinin yaygınlaştırılmasının önemli olduğunun altını çizen Aygöl, şunları kaydetti:

"Toplanan pillerin doğaya atıldığında doğaya büyük zarar verebileceğini tahmin bile edemeyiz. Yarışma, Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı Sıfır Atık Projesi'nin bir ayağını oluşturuyor. Ülke genelinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının okullarda başlattığı çalışmalarda başarılı illerden biri olduğumuzu değerlendiriyorum. Katılım sağlayan öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi ve ailelerini kutluyorum. Doğa hepimizin. Doğada yaşıyoruz ve nefes almak istiyorsak doğamızı korumalıyız. Burada atıklar konusunda dikkat çekmeye çalışıyoruz. Çocuklarımızın bu geleneği bırakmamalarını ve bu kültürle devam etmeleri en büyük temennimiz."

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Engin Öztürk de atık pillerin çöpe, toprağa, denize, akarsulara ve kanalizasyonlara atılması veya yakılmaları durumunda içerdikleri ağır metallerin çevrenin kirlenmesine yol açtığını vurguladı.

Kullanım ömrünü tamamlayan pillerin kontrolsüz şekilde çevreye bırakıldığında içerdiği zararlı kimyasal ve ağır metallerin toprak ve su kirliliğine sebep olduğuna değinen Öztürk, "Bu nedenle piller asla çöpe ya da çevreye atılmamalı, toprağa gömülmemeli ve yakılmamalıdır. Yarışma ile 2 ton 543 kilogram atık pil toplayarak, çevrenin kirlenmesi ve doğanın korunması sağlanmıştır." diye konuştu.

Vali Aygöl, birinci olan okula tenis masası ve malzemeleri ile bilgisayar, ikinci okula bilgisayar ve yazıcı, üçüncü olan okula da projeksiyon cihazı ve malzemelerini verdi.