Bilecik'te 48 yıl önce şehit olan astsubayın kabrindeki toprak Kocaeli'ye nakledildi - Haberler

Bilecik'te şehit Özcan Koçak'ın şehir mezarlığında yaşanan heyelan nedeniyle tahrip olan kabrine ait toprağın, ailesinin isteği üzerine Kocaeli kentine nakledildiği bildirildi.

Bilecik Valiliğinden yapılan açıklamada, 10 Kasım 1974'te trafik kazasında şehit olan Jandarma Astsubay Özcan Koçak'ın, Bilecik Şehir Mezarlığı'nda bulunan kabrinin tahrip olduğu, Vali Kemal Kızılkaya'nın talimatıyla İl Özel İdaresince konuyla ilgili çalışma başlatıldığı duyuruldu.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaşayan şehidin kız kardeşleri Ayşe Bircan Ertaş ve Gülcan Duran'ın Bilecik'e getirildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Mezarlıkta inceleme yapan şehidimizin ailesi, kabrin, toprakların taşınması suretiyle Kocaeli'de yapılmasını istedi. Talep üzerine çalışmalara başlayan İl Özel İdaresi ekipleri, Kocaeli İzmit Namazgah Şehitliği'ne temsili bir kabir yaparak, şehidin Bilecik'te bulunan mezarından getirilen toprağı temsili kabre yerleştirdi."

Açıklamada, Vali Kızılkaya'nın, şehit Özcan Koçak'ın Kocaeli'deki kız kardeşleriyle görüntülü görüştüğü bilgisi de verildi.

Kızılkaya, görüşmede şunları kaydetti:

"Şehidimizin mezarını sizlerin ziyaret edeceği ve yakışır bir biçimde yaptık. Bu vesileyle şehidimiz nezdinde tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Rabbim devletimizi, milletimizi korusun. Vatan, millet uğruna, bayrak, ezan uğruna şehit olarak toprağa düşen tüm şehitlerimizin ruhları şad olsun. Gördüğünüz bir eksiklik varsa tamamlarız, yapılan yanlışları düzeltiriz. Yeter ki bizlere iletin. Rabbim birlik ve beraberliğimizi bozmasın."

Gülcan Duran da kardeşini kaybetmenin acısıyla, uzun yıllardır onun kabrini ziyaret edemediklerini aktararak, "Bize bu imkanı sundukları için çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun, bu konuda Valimiz öncü oldu. Böyle bir duyguyu yaşamamıza sebep oldunuz." ifadelerini kullandı.